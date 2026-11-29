«И да, вирусов гриппа мы находим все больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжелое течение гриппа у непривитых. Если нет каких-то противопоказаний, то сегодня надо обязательно привиться», – заявила Попова (цитата по «РИА Новости»).