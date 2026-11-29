Глава Роспотребнадзора предупредила о риске тяжелого течения гриппа у непривитых
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте выявляемости вирусов гриппа, которые могут вызывать тяжелое течение болезни у непривитых, и призвала россиян вакцинироваться. По ее словам, эпидемиологическая обстановка пока остается в рамках обычных сезонных показателей.
«И да, вирусов гриппа мы находим все больше и больше. К сожалению, они вызывают тяжелое течение гриппа у непривитых. Если нет каких-то противопоказаний, то сегодня надо обязательно привиться», – заявила Попова (цитата по «РИА Новости»).
В текущем сезоне в России циркулирует в том числе вирус A(H1N1)pdm09, известный как свиной грипп. Этот вариант впервые широко распространился во время пандемии 2009 г., сейчас он относится к сезонным возбудителям, но по-прежнему способен протекать тяжело и приводить к осложнениям.
В сентябре Попова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщала, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна, а вакцины против гриппа поступают в регионы в достаточном количестве.
В октябре Роспотребнадзор сообщал, что в России циркулируют свиной грипп, парагрипп и риновирусы; на вирусы гриппа приходилось 1,5% выявленных возбудителей.
В сентябре Попова прогнозировала, что пик заболеваемости гриппом в текущем сезоне придется на новогодние праздники и середину января.