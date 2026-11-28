28 ноября Минобороны сообщило, что за сутки российские военные нанесли удары по энергетическим и топливным объектам, которые используются украинской армией, по местам сборки, хранения и запуска дронов, по военным аэродромам, а также по местам временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Всего удары наносились в 156 районах – с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.