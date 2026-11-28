Армия РФ поразила электроподстанцию и теплоэлектроцентраль в Киевской области
Вооруженные Силы России нанесли удары беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
В Киеве под удар попала электроподстанция «Нивки» 330 кВ в Киеве. В Киевской области была поражена теплоэлектроцентраль «Белоцерковская». По данным военного ведомства, эти объекты обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
В акватории Черного моря восточнее Одессы под удар попало судно. Как сообщает Минобороны, на его борту находились грузы военного назначения для ВСУ.
В ночь на 28 ноября армия России поразила электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в Белой Церкви Киевской области. Под удар также попали четыре железнодорожных локомотива в Синельникове Днепропетровской области, Коростене Житомирской области и Люботине Харьковской области. Их задействовали для перевозки вооружения и военной техники.
В Одесской области был уничтожен резервуар с горючим в населенном пункте Килия, где хранилось топливо для украинских войск. В Черном море южнее Одессы ВС РФ уничтожили сухогруз, доставлявший на Украину грузы военного назначения.
28 ноября Минобороны сообщило, что за сутки российские военные нанесли удары по энергетическим и топливным объектам, которые используются украинской армией, по местам сборки, хранения и запуска дронов, по военным аэродромам, а также по местам временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Всего удары наносились в 156 районах – с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
В ночь на 28 ноября средства ПВО ликвидировали 1246 украинских БПЛА над регионами России.