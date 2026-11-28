На оперативном видео задержанный рассказал, что начал сотрудничать с СБУ в 2025 г. через Telegram. По его словам, сначала сотрудник украинской спецслужбы попросил его сфотографировать места скопления подразделений российской армии на территории Свердловска и прислать снимки. Затем, как сообщил мужчина, к 9 Мая ему поручили устроить провокацию – сжечь флаги Великой Отечественной войны, георгиевскую ленту и флаги ЛНР, снять это на видео и распространить в соцсетях и украинских группах. Это, по его словам, нужно было для создания видимости, что в городе действует группа сопротивления, не согласная с властями РФ.