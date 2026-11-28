В ЛНР задержали передававшего СБУ данные для удара по военным
В ЛНР задержали жителя Свердловского района, передававшего службе безопасности Украины (СБУ) данные для удара по российским военнослужащим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.
Как уточнили в УФСБ, местный житель занимался сбором информации о том, где размещены российские военнослужащие и техника, и передавал эти сведения в СБУ. Полученные данные украинская армия планировала использовать для нанесения удара. Кроме того, мужчина по собственной инициативе снимал для украинских пропагандистов видео, создававшее видимость поддержки киевского режима местными жителями.
На оперативном видео задержанный рассказал, что начал сотрудничать с СБУ в 2025 г. через Telegram. По его словам, сначала сотрудник украинской спецслужбы попросил его сфотографировать места скопления подразделений российской армии на территории Свердловска и прислать снимки. Затем, как сообщил мужчина, к 9 Мая ему поручили устроить провокацию – сжечь флаги Великой Отечественной войны, георгиевскую ленту и флаги ЛНР, снять это на видео и распространить в соцсетях и украинских группах. Это, по его словам, нужно было для создания видимости, что в городе действует группа сопротивления, не согласная с властями РФ.
Задержанного заключили под стражу, в его отношении возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 276 УК России (шпионаж) и ст. 276.1 УК России (оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации). Следствие продолжается.
17 ноября стало известно, что ФСБ сорвала серию атак дронов на военные аэродромы, корабли ВМФ и гражданские суда в Каспийском море. По информации ведомства, завербованные ГУР минобороны Украины и СБУ граждане России в несколько этапов получили от противника более 700 кг взрывчатки западного производства, не менее 40 ударных квадрокоптеров, шесть гидроциклов, а также комплектующие и аппаратуру для сборки и настройки боевых дронов.