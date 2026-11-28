Два человека погибли после атаки дрона в Запорожской областиЖертвами стала медсестра и водитель служебной машины больницы
При атаке беспилотника в Запорожской области погибли медсестра и водитель служебной машины больницы. Об этом сообщили в минздраве региона.
«Беспилотник атаковал служебный автомобиль Васильевской центральной районной больницы. В результате удара погибли медицинская сестра и водитель. Еще двое получили ранения средней степени тяжести», – говорится в сообщении.
Среди пострадавших – главный врач больницы Николай Лысенко.
24 ноября ВСУ атаковали автостанцию «Южный» в Донецке. Пострадали восемь человек. Тогда при обстреле Ленинского района города были повреждены машины муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-строительное управление».