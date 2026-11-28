Bloomberg узнал о напряженном разговоре Мелони с Зеленским
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Украины Владимир Зеленский провели напряженный телефонный разговор из-за того, что Украина не предупредила союзников об атаке на российский корабль в ливийском порту Бенгази. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.
«Операция нарушила суверенитет Ливии и может привести к распространению конфликта на Средиземноморье», – говорится в заявлении офиса Мелони по итогам разговора с Зеленским.
В заявлении офиса также сказано, что Зеленский «заявил, что понимает обеспокоенность Италии, и пообещал обеспечить полный обмен информацией, а также прямую и постоянную связь».
В конце сообщения приводятся слова Мелони о том, что Рим не собирается мириться с действиями, которые ставят под угрозу безопасность как страны, так и всего региона.
По словам источника агентства, действия Киева привели к тому, что отношения между Украиной и Италией «стали прохладными». Агентство добавило, что Мелони была одной из сторонниц Зеленского, однако в следующем году она будет переизбираться на пост премьера, в то время как многие итальянские политики заняли пророссийские позиции.
27 ноября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Украина не информировала союзников о готовящейся атаке на российский корабль в порту Бенгази. В интервью BBC Зеленский утверждал, что Украина никогда не действует без предварительного согласования со своими партнерами.
23 ноября Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на корвет «Меркурий» в ливийском порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии предупредил, что страна рискует стать ареной противостояния между Россией и Украиной, отметив, что продолжение конфликта между РФ и Украиной не дает ни одной из сторон права «распространять свои военные операции на территорию Ливии».