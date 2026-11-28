По словам источника агентства, действия Киева привели к тому, что отношения между Украиной и Италией «стали прохладными». Агентство добавило, что Мелони была одной из сторонниц Зеленского, однако в следующем году она будет переизбираться на пост премьера, в то время как многие итальянские политики заняли пророссийские позиции.