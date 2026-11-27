23 ноября Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии осудил нападение, предупредив о риске вовлечения страны в конфликт между Москвой и Киевом.