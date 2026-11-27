Глава МИД Италии: Украина не предупреждала союзников об атаке на корабль в Ливии
Украина не информировала союзников о готовящейся атаке на российский корабль в ливийском порту Бенгази. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о координации действий Киева с западными партнерами, сообщает Alanews.
В интервью BBC Зеленский утверждал, что Украина никогда не действует без предварительного согласования со своими партнерами.
«Никакой координации никогда не было. Никто из нас не был проинформирован. Поэтому слова Зеленского не соответствуют действительности», – заявил Таяни.
26 ноября в Сенате Италии произошла перепалка между Таяни и представителями партии Italia Viva. Бывший премьер-министр страны Маттео Ренци раскритиковал главу МИД за то, что тот не объяснил парламентариям обстоятельства украинской атаки на Бенгази.
23 ноября Зеленский заявил об атаке Службы безопасности Украины (СБУ) на российский корвет «Меркурий» в порту Бенгази. В тот же день МИД Ливии осудил нападение, предупредив о риске вовлечения страны в конфликт между Москвой и Киевом.
25 ноября стало известно о гибели двух ливийских военнослужащих в результате атаки.