BMW обновит программу добровольного увольнения сотрудников
Немецкая BMW планирует обновить программу добровольного увольнения сотрудников на фоне массовых сокращений рабочих мест. Об этом пишет Handelsblatt со ссылкой на источники в автокомпании.
BMW сама определит должности, которые будут затронуты программой сокращения. В рамках программы с сотрудниками будут связываться напрямую, поскольку до этого в день публикации информации о компенсации при увольнении онлайн-системы концерна оказались перегружены на несколько часов.
Принцип обоюдного согласия на увольнение BMW сохранит, следует из материала.
СМИ писали, что BMW намерена сократить ряд сотрудников в ФРГ к концу 2027 г. в рамках планов по сокращению 8000 работников по всему миру. 20 октября стало известно, что BMW досрочно закрыла прием заявок на увольнение в Германии.
Добровольное увольнение предполагает расторжение трудового договора по соглашению сторон. Программа включает компенсации до 600 000 евро за добровольное увольнение. Bild писал, что размер выплат зависит от стажа, а высокий интерес сотрудников временно привел к перегрузке внутреннего портала компании.