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BMW досрочно закрыла прием заявок на увольнение в Германии

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Немецкий автоконцерн BMW досрочно прекратил прием заявок на добровольное увольнение с выплатой компенсаций из-за большого числа желающих покинуть компанию. Программа достигла поставленных целей раньше запланированного срока, сообщает Handelsblatt со ссылкой на автопроизводителя.

В BMW заявили, что цель программы добровольного сокращения персонала была достигнута досрочно. За неполные три недели после объявления условий компенсаций интерес к увольнению проявили тысячи работников. Окончательные решения о заключении соглашений с сотрудниками примут к середине ноября. При этом одобрение получат не все желающие.

По оценке Handelsblatt, заявки могли подать около 5000 человек. Программа распространяется на административный и инженерный персонал, но не затрагивает производственных работников. Первоначально завершение трудовых отношений предусматривалось до октября 2027 г.

16 октября Bild сообщила о предложении BMW компенсаций до 600 000 евро за добровольное увольнение. По данным издания, размер выплат зависит от стажа, а высокий интерес сотрудников временно привел к перегрузке внутреннего портала компании.

7 октября Porsche объявила о планах сократить 40% управленческих должностей в рамках антикризисной стратегии. Всего компания намерена ликвидировать около 9000 рабочих мест.

3 сентября Bloomberg сообщил о намерении Volkswagen дополнительно сократить 50 000 сотрудников по всему миру. С учетом предыдущих планов сокращения могут затронуть около 100 000 работников.

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