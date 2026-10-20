BMW досрочно закрыла прием заявок на увольнение в Германии

В BMW заявили, что цель программы добровольного сокращения персонала была достигнута досрочно. За неполные три недели после объявления условий компенсаций интерес к увольнению проявили тысячи работников. Окончательные решения о заключении соглашений с сотрудниками примут к середине ноября. При этом одобрение получат не все желающие.