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Bild: BMW планирует выплачивать сотрудникам до 600 000 евро за увольнение

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Немецкий автопроизводитель BMW предложил сотрудникам добровольно уволиться с выплатой компенсации, которая в отдельных случаях может достигать 600 000 евро. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники внутри компании.

По данным издания, размер выплаты зависит от стажа работы. Некоторым сотрудникам с большим стажем могут предложить около 50 000 евро за каждый год работы в компании. При стаже в 12 лет компенсация может составить 600 000 евро, уточнила газета.

Bild отмечает, что интерес к предложению оказался высоким: внутренний портал автоконцерна, через который сотрудники подают заявки, временно столкнулся с перегрузкой. Представитель BMW подтвердил эту информацию, но не раскрыл подробности расчета компенсаций.

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В сентябре стало известно, что немецкий производитель автомобилей Porsche в рамках новой антикризисной стратегии примет радикальные меры по оптимизации управленческой структуры, сократив в среднесрочной перспективе 40% менеджерских и руководящих позиций. 

3 сентября Bloomberg писал, что автомобильная компания Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании. Решение предусматривает дальнейшее сокращение штата, в том числе управленческих позиций.

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