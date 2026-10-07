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Главная / Бизнес /

Porsche сократит 40% управленцев в рамках новой стратегии

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Немецкий производитель спортивных и люксовых автомобилей Porsche в рамках новой антикризисной стратегии примет радикальные меры по оптимизации управленческой структуры, сократив в среднесрочной перспективе 40% менеджерских и руководящих позиций. Об этом говорится в сообщении о стратегической реорганизации.

Председатель правления Porsche AG Михаэль Ляйтерс заявил, что главной целью стратегии является дальнейшее укрепление бренда спортивных автомобилей по всем модельным линейкам и за счет новых моделей в наиболее маржинальных сегментах.

В рамках согласованного с представителями работников пакета мер Porsche планирует сократить около 9000 рабочих мест, одновременно обеспечив сохранение основных производственных площадок и занятости ядра персонала до 2035 г. Общую численность персонала в прямых и косвенных подразделениях в среднесрочной перспективе планируется уменьшить на 25% – при стратегической цели в 30%.

Компания также намерена снизить затраты на персонал в производстве до 30%, расходы на продажи и дистрибуцию – на 20%, а прямые расходы на материалы для новых проектов – примерно на 10% по сравнению с прежними планами. Дополнительно расходы на персонал должны сократиться примерно на 10% в рамках пакета мер.

Porsche уже продала доли в Rimac и Bugatti Rimac, подписала соглашение о продаже консалтинговой дочерней компании MHP и планирует прекратить разработку и производство в Cellforce Group, Porsche eBike Performance и Cetitec.

Бонусы и специальные выплаты сотрудникам компания намерена теснее привязать к личному вкладу в экономический результат. Кроме того, Porsche планирует предложить введение программы акций для сотрудников с 2028 г.

В сентябре Bloomberg писал, что автомобильная компания Volkswagen дополнительно сократит около 50 000 сотрудников по всему миру в рамках масштабного плана реструктуризации, одобренного наблюдательным советом компании. Решение предусматривает дальнейшее сокращение штата, в том числе управленческих позиций.

Новый план фактически удваивает согласованный объем сокращений – с учетом программы, принятой ранее, общее число сокращаемых рабочих мест может достигнуть около 100 000. Компания также намерена сократить число моделей примерно вдвое к 2035 г. и уменьшить избыточные производственные мощности в Европе.

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