Porsche сократит 40% управленцев в рамках новой стратегии

Компания также намерена снизить затраты на персонал в производстве до 30%, расходы на продажи и дистрибуцию – на 20%, а прямые расходы на материалы для новых проектов – примерно на 10% по сравнению с прежними планами. Дополнительно расходы на персонал должны сократиться примерно на 10% в рамках пакета мер.