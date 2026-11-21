Роспотребнадзор повысил норму дневного сна в детских садах
«Рекомендованная общая продолжительность суточного сна для детей до 1 года – не менее 14–15 часов, от 1 года до 7 лет – 12–12,5 часа, из которых 2,5–3 отводится дневному сну», – говорится в обновленной версии.
Детям до 1 года дневной сон нужен 2–4 раза в день продолжительностью до двух часов (в зависимости от возраста). В возрасте от 1 года до полутора лет – дважды в день, в первую и вторую половину дня, общей продолжительностью до 3,5 часа. Детям от 1,5 до 3 лет – один раз в день не менее трех часов. Подвижные эмоциональные игры перед сном не рекомендуются.
2026 год был объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. 18 сентября на форуме «Время дошкольного образования» глва Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял, что детский сад не должен становиться подготовкой к школе, а ведущей деятельностью ребенка там должна быть игра.
В октябре Минпросвещения разработало и утвердило примерные перечни литературных и музыкальных произведений, средств обучения и игр для детских садов. 1 сентября министр просвещения отметил, что детям до семи лет не стоит давать телефоны и планшеты, поскольку это может вызвать цифровую зависимость.