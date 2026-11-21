Детям до 1 года дневной сон нужен 2–4 раза в день продолжительностью до двух часов (в зависимости от возраста). В возрасте от 1 года до полутора лет – дважды в день, в первую и вторую половину дня, общей продолжительностью до 3,5 часа. Детям от 1,5 до 3 лет – один раз в день не менее трех часов. Подвижные эмоциональные игры перед сном не рекомендуются.