Минпросвещения утвердило перечни книг, музыки и игр для детсадов
Минпросвещения разработало и утвердило примерные перечни литературных и музыкальных произведений, средств обучения и игр для детских садов. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
По его словам, также подготовлены рекомендации по оформлению пространств в дошкольных учреждениях. Министр отметил, что важно знакомить детей с культурным и историческим наследием страны уже с дошкольного возраста. Кравцов также упомянул развитие творческого и научно-технического мышления детей.
27 сентября Кравцов заявил, что Минпросвещения готовит обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Глава ведомства подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовкой к школе.
18 сентября на форуме «Время дошкольного образования» Кравцов заявил, что детский сад не должен становиться подготовкой к школе, а ведущей деятельностью ребенка там должна быть игра.
1 сентября министр просвещения отметил, что детям до семи лет не стоит давать телефоны и планшеты, поскольку это может вызвать цифровую зависимость. По его словам, в этом возрасте для полноценного развития детей родителям необходимо читать им сказки и поощрять их общение со сверстниками.