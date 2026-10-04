Минпросвещения утвердило перечни книг, музыки и игр для детсадов

1 сентября министр просвещения отметил, что детям до семи лет не стоит давать телефоны и планшеты, поскольку это может вызвать цифровую зависимость. По его словам, в этом возрасте для полноценного развития детей родителям необходимо читать им сказки и поощрять их общение со сверстниками.