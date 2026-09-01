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Главная / Общество /

Кравцов призвал родителей не давать детям гаджеты до семи лет

Анна Суслова

Детям не следует давать телефоны и планшеты до семи лет, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, обращаясь к родителям.

«Информационные технологии устроены так, что ребенок “залипает” и не может отвлечься. Это опасная цифровая зависимость», – сказал он в интервью газете «Комсомольская правда».

Министр также добавил, что в этом возрасте для полноценного развития детей важно читать сказки, общаться со сверстниками и посещать культурные мероприятия, например, музеи и театры.

С 1 сентября в школах будет действовать запрет на использование телефонов на уроках. Использовать смартфон во время занятий можно будет только в экстренных ситуациях. При этом запрет распространяется только на время урока, на перемене дети смогут пользоваться гаджетами.

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