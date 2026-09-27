Кравцов анонсировал обновление стандарта работы детских садов

2026 г. объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. 18 сентября на форуме «Время дошкольного образования» Кравцов заявлял, что детский сад не должен становиться подготовкой к школе, а ведущей деятельностью ребенка там должна быть игра. В июне ведомство сообщало о запуске единого цифрового ресурса для дошкольного образования с 1 сентября.