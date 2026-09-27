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Кравцов анонсировал обновление стандарта работы детских садов

Дарья Снегова

Минпросвещения готовит обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Мы готовим обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования для укрепления связи с семьей при выполнении воспитательных задач. Это главное условие защиты будущего наших детей», – сказал министр (цитата по «РИА Новости»).

Кравцов подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовкой к школе. «Знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в саду», – добавил он.

По словам министра, именно этот акцент ляжет в основу грядущих изменений во ФГОС дошкольного образования.

2026 г. объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. 18 сентября на форуме «Время дошкольного образования» Кравцов заявлял, что детский сад не должен становиться подготовкой к школе, а ведущей деятельностью ребенка там должна быть игра. В июне ведомство сообщало о запуске единого цифрового ресурса для дошкольного образования с 1 сентября.

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