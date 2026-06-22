В России запустят цифровой ресурс для дошкольного образования

Этот год был объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. В 2026 г. запланированы мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в детских садах. В ведомстве заявляли, что приоритет будет отдан развитию научно-исследовательской работы, совершенствованию нормативно-правовой базы, организационно-методическому сопровождению и укреплению кадрового потенциала.