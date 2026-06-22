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В России запустят цифровой ресурс для дошкольного образования

Ведомости

С 1 сентября в России запустят единый цифровой ресурс для дошкольного образования, сообщили в Минпросвещения РФ.

Сервис будет включать методические материалы для воспитателей, заведующих детскими садами, методистов, а также для родителей. Кроме того, там будут размещены мультфильмы, рекомендуемые книги, сказки, игрушки и «игровые средства обучения».

Этот год был объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. В 2026 г. запланированы мероприятия, направленные на улучшение условий пребывания детей в детских садах. В ведомстве заявляли, что приоритет будет отдан развитию научно-исследовательской работы, совершенствованию нормативно-правовой базы, организационно-методическому сопровождению и укреплению кадрового потенциала.

Министр просвещения Сергей Кравцов пояснял, что дошкольное образование – это прочный фундамент, на котором строится будущее ребенка. Воспитатели помогают детям развить социальные навыки, наладить общение со сверстниками, прививают интерес к изучению окружающего мира.

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