Ушаков: Путин и Си Цзиньпин обсудили предстоящую встречу с Трампом
Предстоящая трехсторонняя встреча с президентом США Дональдом Трампом упоминалась на переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину.
«Я бы и не сказал также то, что не упоминалась предстоящая трехсторонняя встреча. Это было бы странно, если бы председатель и президент это бы не затронули», – ответил Ушаков.
При этом помощник президента подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между лидерами России и Китая не было. «Никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было. То есть никто не говорил: "Ты скажешь это, я скажу это". Этого не было, конечно», – заявил Ушаков.
18 ноября Путин, Си Цзиньпин и Трамп обменялись рукопожатием перед торжественным приемом в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Они также кратко переговорили.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подготовка совместного заявления президента РФ, председателя КНР и американского лидера по итогам переговоров на АТЭС будет идти до последнего момента.