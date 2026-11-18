При этом помощник президента подчеркнул, что никакого согласования позиций или распределения ролей между лидерами России и Китая не было. «Никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было. То есть никто не говорил: "Ты скажешь это, я скажу это". Этого не было, конечно», – заявил Ушаков.