Армения увеличит расходы на оборону на $147 млн в 2027 году
Армения увеличит расходы на оборону на $147 млн (53 млрд драмов) в 2027 г., сообщил министр финансов страны Ваге Ованнисян в парламенте в ходе обсуждения проекта государственного бюджета. Его слова передает Armenpress.
По словам министра, расходы на оборону вырастут примерно на 9,5% по сравнению с 2026 г. и достигнут $1,71 млрд (616 млрд драмов). В текущем году на эти цели предусмотрено около $1,56 млрд (563 млрд драмов).
Ованнисян пояснил, что в 2024 г. власти приняли решение увеличить дефицит бюджета на 2025 г., чтобы ускорить финансирование ряда оборонных расходов, первоначально запланированных на 2026–2028 гг.
«Мы решили ускоренными темпами осуществить расходы, которые должны были произвести в 2026, 2027 и 2028 гг., поскольку они нам необходимы», – заявил министр.
По его словам, после сокращения бюджетного дефицита оборонные расходы вернулись к запланированной траектории роста. Власти намерены придерживаться ее и в последующие годы.
В июле посол Армении в США Нарек Мкртчян сообщил, что Ереван углубляет сотрудничество с США в оборонной сфере для диверсификации поставщиков.
По словам дипломата, Ереван в рамках политики диверсификации намерен сократить зависимость от одного поставщика. Он отметил, что Армения получает различные технологии из более чем семи стран, в том числе из США. Кроме того, процесс диверсификации происходит в области источников энергии и клиентской базы для искусственного интеллекта.