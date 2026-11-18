Путин рассказал Си Цзиньпину о ситуации в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин проинформировал председателя КНР Си Цзиньпина о положении дел в зоне специальной военной операции. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ТАСС.
Путин рассказал о ситуации в зоне спецоперации в ходе переговоров с Си в узком составе.
18 ноября в Шэньчжэне Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Путин заявил, что торговый оборот между странами несколько лет подряд превышает $200 млрд. По его словам, сотрудничество России и Китая ведется в инновациях, развивается транспортная связность, активизировано гуманитарное сотрудничество, чему способствует безвизовый режим между РФ и КНР.
После лидеры продолжили переговоры в формате рабочего завтрака в узком составе. На встрече с Путиным Си заявил, что КНР и РФ необходимо активизировать взаимодействие между законодательными органами и вооруженными силами, а также развивать межпартийные контакты.