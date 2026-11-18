Вице-премьер также отметил, что Россия первой в мире создает технологическую базу для движения поездов со скоростью до 400 км/ч на железнодорожной колее шириной 1520 мм. Разработкой решений занимаются российские инженеры с учетом особенностей инфраструктуры и климата страны. Наработки планируется применять в разных регионах России, а также использовать в сотрудничестве с Белоруссией при реализации проекта ВСМ Москва – Минск.