Никитин: в регионах продолжат развивать скоростное ж/д движение до 250 км/ч
Скоростное железнодорожное движение с поездами, способными развивать скорость до 250 км/ч, продолжат развивать в российских регионах. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин в рамках Транспортной недели во время сессии, посвященной строительству первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург.
По его словам, наряду с созданием сети ВСМ власти намерены сохранять и расширять скоростное сообщение между городами. Для этого технологии и опыт эксплуатации поездов «Сапсан» адаптируют к условиям других регионов.
Вице-премьер также отметил, что Россия первой в мире создает технологическую базу для движения поездов со скоростью до 400 км/ч на железнодорожной колее шириной 1520 мм. Разработкой решений занимаются российские инженеры с учетом особенностей инфраструктуры и климата страны. Наработки планируется применять в разных регионах России, а также использовать в сотрудничестве с Белоруссией при реализации проекта ВСМ Москва – Минск.
19 октября Никитин сообщил, что РЖД разработали концепцию развития скоростного железнодорожного сообщения в России, предусматривающую перераспределение поездов «Сапсан» на другие направления после запуска ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Концепция предполагает разделение железнодорожной сети на высокоскоростные магистрали и линии скоростного движения, на которых смогут использоваться существующие пути. Министр отметил, что в РЖД обсуждают в том числе развитие скоростного сообщения до Сочи.
1 октября РЖД приступили к предварительному техническому обоснованию строительства ВСМ Москва – Минск и Москва – Нижний Новгород. Никитин назвал эти направления приоритетными для дальнейшего развития сети.