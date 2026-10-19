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Главная / Бизнес /

РЖД предложили направить «Сапсаны» на региональные маршруты после запуска ВСМ

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД разработали концепцию развития скоростного железнодорожного сообщения в России, предусматривающую перераспределение поездов «Сапсан» на другие направления после запуска высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин в эфире «Первого канала», передает «Прайм».

По словам Никитина, концепция предполагает разделение железнодорожной сети на высокоскоростные магистрали и линии скоростного движения, на которых смогут использоваться существующие пути. Министр отметил, что в РЖД обсуждают в том числе развитие скоростного сообщения до Сочи.

Ранее Никитин подтвердил планы по изменению маршрутов действующих поездов после открытия ВСМ. В числе возможных маршрутов министр назвал Казань и другие загруженные железнодорожные линии.

Первую ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется запустить в 2028 г. Она позволит сократить время в пути между двумя столицами до двух часов 15 минут. К 2030 г. пассажиропоток на этом направлении, согласно прогнозам, достигнет 23 млн человек в год.

13 октября Никитин доложил президенту Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры. В частности, он сообщил о завершении реконструкции Ленинградского вокзала в Москве, который готов к приему поездов ВСМ.

1 октября РЖД приступили к предварительному техническому обоснованию строительства ВСМ Москва – Минск и Москва – Нижний Новгород. Никитин назвал эти направления приоритетными для дальнейшего развития сети.

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