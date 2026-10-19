РЖД предложили направить «Сапсаны» на региональные маршруты после запуска ВСМ

Первую ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом планируется запустить в 2028 г. Она позволит сократить время в пути между двумя столицами до двух часов 15 минут. К 2030 г. пассажиропоток на этом направлении, согласно прогнозам, достигнет 23 млн человек в год.