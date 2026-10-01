РЖД начали техническое обоснование ВСМ Москва – Минск

15 июня президент России Владимир Путин на встрече с Никитиным сказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко поддерживает проект строительства ВСМ Москва – Минск. В ходе беседы Никитин назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань наиболее эффективным с точки зрения экономического эффекта, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск. Министр попросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и отметил, что в 2028–2029 гг. необходимо завершить формирование финансовой модели и перейти к практической реализации.