Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,443+0,57%KZOS46-0,22%VEON-RX75+9,49%IMOEX2 278,83+0,48%RTSI859,12+0,48%RGBI111,29+0,05%RGBITR763,63+0,08%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

РЖД начали техническое обоснование ВСМ Москва – Минск

Ксения Наумчик
Ведомости
Ведомости

РЖД приступили к работе над предварительным техническим обоснованием строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) Москва – Минск и Москва – Нижний Новгород. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин, передает «РИА Новости».

По его словам, эти два направления входят в число приоритетных проектов высокоскоростных магистралей. Всего в планах развития ВСМ рассматривается пять проектов.

15 июня президент России Владимир Путин на встрече с Никитиным сказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко поддерживает проект строительства ВСМ Москва – Минск. В ходе беседы Никитин назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань наиболее эффективным с точки зрения экономического эффекта, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск. Министр попросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и отметил, что в 2028–2029 гг. необходимо завершить формирование финансовой модели и перейти к практической реализации.

В 2025 г. в России началась реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», цель которого – сформировать транспортную систему за счет развития магистральной инфраструктуры единой опорной транспортной сети.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте