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Главная / Политика /

Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ Москва – Минск

Никитин рассказал Путину о ВСМ от Москвы до Казани и до Минска
Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

«Что касается [проекта] Москва – Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали, президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», – отметил Путин.

В ходе беседы Никитин назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань наиболее эффективным с точки зрения экономического эффекта, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск. Министр попросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и отметил, что в 2028–2029 гг. необходимо завершить формирование финансовой модели и перейти к практической реализации.

Никитин также сообщил, что к проработке международного проекта планируется привлечь Евразийский банк. По его словам, работа будет вестись совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

В 2025 г. в России началась реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», цель которого – сформировать транспортную систему за счет развития магистральной инфраструктуры единой опорной транспортной сети. Иными словами, нацпроект призван объединить в сеть все виды транспорта, чтобы можно было быстрее перевозить грузы по стране и комфортнее путешествовать на более дальние расстояния.

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