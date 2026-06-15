Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ Москва – Минск

Путин: Лукашенко поддерживает строительство ВСМ Москва – МинскНикитин рассказал Путину о ВСМ от Москвы до Казани и до Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Минск. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.
«Что касается [проекта] Москва – Минск, мы с Александром Григорьевичем неоднократно это обсуждали, президент Белоруссии поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», – отметил Путин.
В ходе беседы Никитин назвал маршрут Москва – Нижний Новгород – Казань наиболее эффективным с точки зрения экономического эффекта, а вторым по значимости проектом – международную магистраль Москва – Минск. Министр попросил разрешения приступить к предварительной проработке этих проектов и отметил, что в 2028–2029 гг. необходимо завершить формирование финансовой модели и перейти к практической реализации.
Никитин также сообщил, что к проработке международного проекта планируется привлечь Евразийский банк. По его словам, работа будет вестись совместно с главой РЖД Олегом Белозеровым под руководством вице-премьера Виталия Савельева.
В 2025 г. в России началась реализация нацпроекта «Эффективная транспортная система», цель которого – сформировать транспортную систему за счет развития магистральной инфраструктуры единой опорной транспортной сети. Иными словами, нацпроект призван объединить в сеть все виды транспорта, чтобы можно было быстрее перевозить грузы по стране и комфортнее путешествовать на более дальние расстояния.