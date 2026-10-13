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О чем министр транспорта Никитин доложил Путину

Речь шла о ключевых проектах, повышении комфорта перевозок и образовании
Инна Шульгина
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра транспорта Андрея Никитина. Глава Минтранса доложил о реконструкции Ленинградского вокзала, беспилотных грузовиках, новых терминалах, повышении комфорта и доступности перевозок. Затрагивалась также тема подготовки специалистов для отрасли.

Основные моменты доклада – в материале «Ведомостей».

Инфраструктурные проекты

Реконструкция Ленинградского вокзала в Москве увеличила число посадочных мест в три раза, рассказал Никитин. Вокзал готов к приему ВСМ. Кроме того, в университете транспорта строится военный учебный центр, такие объекты не возводили около 30 лет.

В Оренбурге появится новый терминал аэропорта с пунктом пропуска через госграницу, пропускную способность увеличат почти вчетверо. Продолжается работа над Багаевским гидроузлом, в Крыму приводят в порядок пассажирские платформы, а в Ленинградской области реконструируют пункт пропуска в Усть-Луге объем грузов вырастет вдвое. В Калининградской области строят Северный обход. В Вологодской области строится мост через реку Вологду, а в Свердловской продолжается работа над трассой «Россия». На Дальнем Востоке и в Сибири в 2016 г. завершается реконструкция аэропорта «Братск».

«В Приморском крае очень важный проект, Владимир Владимирович, Вы поручали особо им заниматься, – это мост и пункт пропуска через реку Туманную. Это у нас первый автомобильный мост с Корейской Народно-Демократической Республикой», – добавил Никитин.

Беспилотные грузовики и цифровизация

Беспилотные грузовики работают на трассах Москва – Петербург и М-12 «Восток» до Челябинска.

«Плюс тогда по вашему [Путина] поручению мы до Астаны проехали. Он через границу прошел и поехал уже по казахстанским дорогам. Так что в принципе технология работает», – сказал министр.

Кроме того, по словам Никитина, биометрическая идентификация внедрена в петербургском аэропорту «Пулково» и московском «Шереметьево», ее распространят на другие аэропорты.

«Транспортный комплекс работает стабильно. Готовы выполнять все задачи», – отметил Никитин.

Комфорт и доступность перевозок

Внедрены стандарты семейноцентричности, изменены требования к комнатам матери и ребенка, игровым зонам. Минтранс проводит с «Яндексом» эксперимент, чтобы за детей в такси не нужно было доплачивать, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца 2026 г. Сделаны также знак и правила по бесплатным парковкам для многодетных семей.

С 1 сентября вступили в силу приказы, касающиеся пребывания людей с ограниченными возможностями в аэропортах: введены бесплатное сопровождение, бесплатное соседнее место и бесплатный провоз всех необходимых предметов.

Образование и международное сотрудничество

В Астрахани создана Каспийская академия морского и речного транспорта, в Махачкале – колледж машиностроения и сервиса, а в Мариуполе – Азово-Черноморская государственная академия морского и речного транспорта. Взаимодействие налажено с 29 африканскими университетами. Отдельно готовятся специалисты для ВСМ.

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