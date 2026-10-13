О чем министр транспорта Никитин доложил Путину

В Оренбурге появится новый терминал аэропорта с пунктом пропуска через госграницу, пропускную способность увеличат почти вчетверо. Продолжается работа над Багаевским гидроузлом, в Крыму приводят в порядок пассажирские платформы, а в Ленинградской области реконструируют пункт пропуска в Усть-Луге – объем грузов вырастет вдвое. В Калининградской области строят Северный обход. В Вологодской области строится мост через реку Вологду, а в Свердловской продолжается работа над трассой «Россия». На Дальнем Востоке и в Сибири в 2016 г. завершается реконструкция аэропорта «Братск».