19 ноября Путин по итогам переговоров с лидерами США и КНР заявил, что Россия готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота. «Если Украина хочет завершить конфликт, пусть соглашается с предложенными еще до Анкориджа компромиссами», – добавил он. Путин также указал, что Украина и европейские страны пока не готовы идти на компромиссы ради урегулирования конфликта, поскольку в таком случае им придется проводить выборы.