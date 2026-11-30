Лавров: Европа сорвала договоренности по Украине, достигнутые в Анкоридже
После повторного избрания Дональда Трампа на должность президента США появились проблески надежды на дипломатическое урегулирование по Украине, однако Европа сделала все, чтобы сорвать договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в колонке для «Ведомостей».
По словам Лаврова, на российско-американском саммите на Аляске в августе 2025 г. президент России Владимир Путин принял содержавшие определенные компромиссы предложения Вашингтона. О достижении принципиального согласия было четко объявлено на совместной пресс-конференции лидеров двух стран.
«Всполошившаяся Европа бросилась отговаривать президента США от его же собственной инициативы», – отметил Лавров, сравнив это с тем, как бывший британский премьер Борис Джонсон заставил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле. В Вашингтон немедленно направился европейский «десант», и работа по практической реализации договоренностей застопорилась. В результате летом 2026 г. на саммите «семерки» в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные лидеры заявили, что они «похоронили Анкоридж».
Глава МИД подчеркнул, что Россия готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира, а задачи, которые должны быть решены для выхода к этой цели, были обобщены в программном выступлении Путина в июне 2024 г. «Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», – заявил он.
По словам Лаврова, перемирие, на котором настаивают члены ЕС и НАТО с отсрочкой решения всех остальных вопросов, будет означать лишь передышку для восполнения истощенных военных арсеналов Украины.
Министр также отметил, что в ходе трехсторонних контактов с американцами и украинцами 10–11 ноября в Абу-Даби были достигнуты важные договоренности в гуманитарной сфере, прежде всего по обмену военнопленными и гражданскими лицами.
19 ноября Путин по итогам переговоров с лидерами США и КНР заявил, что Россия готова к диалогу с представителями Киева, несмотря на то что они пришли к власти в результате госпереворота. «Если Украина хочет завершить конфликт, пусть соглашается с предложенными еще до Анкориджа компромиссами», – добавил он. Путин также указал, что Украина и европейские страны пока не готовы идти на компромиссы ради урегулирования конфликта, поскольку в таком случае им придется проводить выборы.