Всполошившаяся Европа бросилась отговаривать президента США от его же собственной инициативы (так же, как Джонсон заставил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле). В Вашингтон немедленно направился европейский «десант», было сделано все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренностей Анкориджа застопорилась. В результате летом 2026 г. на саммите «семерки» в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре Макрон и другие западные лидеры гордо заявили, что они «похоронили Анкоридж» и теперь, мол, Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины. Ценим усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые, несмотря на выходки европейских столиц, стремятся помочь установлению мира. В ходе трехсторонних контактов с американцами и украинцами 10–11 ноября этого года в Абу-Даби были достигнуты важные договоренности в гуманитарной сфере, прежде всего по обмену военнопленными и гражданскими лицами. Мы предложили украинцам осуществить еще одну гуманитарную акцию – на этот раз в Константиновке (ДНР) по примеру эвакуации гражданского населения из Алешек в Херсонской области.