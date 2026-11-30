Европа и украинское урегулированиеСтатья министра иностранных дел России Сергея Лаврова для газеты «Ведомости»
О пагубной роли Европы в разжигании кризиса на Украине и вокруг нее уже приходилось говорить – и не раз. Вместе с тем в связи с недавними заявлениями, звучащими из европейских столиц и еэсовского Брюсселя, насчет возможного подключения к усилиям по политико-дипломатическому урегулированию конфликта считаю нелишним вновь напомнить о «послужном списке» наших западных соседей.
Вклад Европы в разжигание украинского кризиса
С момента обретения независимости Украина сразу стала рассматриваться европейскими элитами как важный антироссийский плацдарм. Это вылилось в организацию так называемой оранжевой революции (по сути, госпереворота) в далеком уже 2004 году. Тогда с целью привести к власти своего кандидата Брюссель навязал Киеву незаконный третий тур президентских выборов. От украинцев публично требовали определиться, с кем они – с Россией или с Европой, сделать выбор по принципу «или с нами, или против нас». Такой конфронтационной логикой наши западные соседи руководствовались и в дальнейшем.
Через девять лет, в 2013 г., Евросоюз отверг саму идею поиска взаимоприемлемого компромисса в контексте планов подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, вступавшего в противоречие с международно-договорными обязательствами Киева в рамках зоны свободной торговли СНГ. После того как законно избранный президент Украины Виктор Янукович предложил ненадолго отложить подписание соглашения, европейцы немедленно организовали в Киеве массовые беспорядки, вывели на улицы откровенных националистов, украинских неонацистов, русофобов, которых долгие годы сами же и пестовали.
Стояние на Майдане началось в ноябре 2013 г., а в феврале 2014 г. европейцы, возглавившие переговорный процесс между президентом и оппозицией, добились заключения соглашения об урегулировании кризиса, которое предусматривало создание правительства национального единства для подготовки досрочных президентских выборов при отказе властей и оппозиции от какого-либо насилия. Документ был подписан 21 февраля 2014 г. под официальные гарантии министерства иностранных дел Германии (нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер), Польши (нынешний глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский) и Франции.
Однако уже в ночь на 22 февраля оппозиция, говоря прямо, наплевала на этих «гарантов», силой захватила правительственные здания и объявила о создании не «правительства национального единства», а «правительства победителей». Как говорится, почувствуйте разницу. При этом европейцы не возмутились таким презрительным отношением к их подписям, а открыто поддержали путчистов. В Париже уже 23 февраля на голубом глазу заявили о том, что «начинающийся демократический переход отвечает чаяниям украинского народа». А 1 марта канцлер ФРГ Ангела Меркель прямо сказала: «Мы должны оказать украинцам всяческую поддержку в их воле и стремлении к свободе и демократии». Не остались в стороне и британцы. Куда же без них? Министр иностранных дел Уильям Хейг заявил 22 февраля: «Последние события показали волю украинцев к тому, чтобы двигаться в другое будущее».
Европейцам следовало бы не лицемерить и не жульничать, а заставить своих подопечных в Киеве выполнить подписанное в феврале 2014 г. соглашение. Тогда удалось бы сохранить территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 г., которыми сегодня грезят Владимир Зеленский и его западные хозяева. Однако они предпочли пойти по пути попустительства экстремистам.
Первое, что сделали самопровозглашенные «власти» в Киеве, – объявили о планах запретить русский язык на всей территории Украины. Когда миллионы жителей Крыма и Донбасса отказались признать легитимность путчистов, их объявили террористами, бросили на них подразделения вооруженных боевиков и регулярной армии, включая артиллерию и авиацию. В ответ на это в марте 2014 г. в ходе свободного волеизъявления в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН принципом права народов на самоопределение жители Крыма и Севастополя высказались в пользу независимости и воссоединения с Россией. Аналогичные референдумы некоторое время спустя были проведены в Донецкой и Луганской областях.
От Минска к Стамбулу: двуличие Европы во всей неприглядности
Несмотря на оглушительное саморазоблачение европейских радетелей за демократию на Украине, дверь для дипломатии оставалась открытой. 12 февраля 2015 г. главами России, Украины, Франции и Германии был подписан минский «Комплекс мер». Этого настойчиво добивались канцлер ФРГ Меркель и французский президент Франсуа Олланд. Документ предусматривал прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, закрепление в украинской конституции особого статуса отдельных районов Донбасса, права жителей юго-востока Украины использовать русский язык и осуществлять местное самоуправление. Уже через пять дней, 17 февраля, по инициативе России минские договоренности были единогласно одобрены Советом Безопасности ООН и стали неотъемлемой частью современного международного права. Их выполнение стало обязательным в соответствии с Уставом ООН. Однако украинское руководство во главе с Петром Порошенко откровенно саботировало свои обязательства.
В декабре 2019 г. минские соглашения были подтверждены на саммите в Париже в том же формате «четверки». Встречу созвал недавно заступивший на свой пост Эмманюэль Макрон, в ней участвовали Владимир Путин, Меркель и Зеленский, незадолго до этого победивший на выборах президента Украины под лозунгами прекращения войны, достижения мира и защиты русского языка.
Однако ни киевские власти, ни их «старшие товарищи» в Берлине и Париже выполнять свои обязательства не собирались. Дипломатия нужна была им как прикрытие, чтобы выиграть время, укрепить военный потенциал Украины. В этом Меркель, Олланд и Порошенко цинично и с гордостью открыто признались после начала специальной военной операции. Если бы достигнутые в Минске договоренности были воплощены в жизнь, то Украина опять же осталась бы в границах 1991 г. – кроме, разумеется, Крыма и Севастополя.
Тем не менее и после проваленного Киевом и его европейскими кураторами минского «Комплекса мер» шансы на дипломатический исход по-прежнему были. В конце 2021 г. мы предложили Западу урегулировать спровоцированный им же кризис мирным путем – на основе взаимного уважения интересов, принципа равной и неделимой безопасности, зафиксированного на высшем уровне в документах ОБСЕ, что придало ему юридически обязывающий характер. Российские предложения, носившие публичный характер и не имевшие «двойного дна», были высокомерно отклонены и администрацией Джо Байдена, и европейскими сателлитами США.
Параллельно те же европейцы усиленно готовили Киев к силовому решению «проблемы Донбасса». Реализация этого кровавого сценария предполагала массовое истребление русского и русскоязычного населения юго-востока Украины. Для предотвращения трагедии Москва признала независимость ДНР и ЛНР и на основании ст. 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, начала специальную военную операцию в соответствии с обращением этих республик.
Через неделю украинцы попросили о переговорах. Мы согласились. После нескольких раундов в Белоруссии и Стамбуле украинская сторона предложила ключевые принципы урегулирования, которые были приняты нашими переговорщиками. Главное – закреплялся нейтральный статус Украины, признавались реалии на земле и содержались коллективные взаимные гарантии безопасности, надежно предохраняющие от рецидивов силовых провокаций и попыток агрессии. Документ был парафирован главами делегаций Украины и России. Однако тогдашний британский премьер Борис Джонсон срочно приехал в Киев и запретил украинцам заключать юридически обязывающее соглашение, приказал продолжать воевать. Остальная Европа с позицией Лондона согласилась.
Если бы та парафированная договоренность была закреплена в соответствующем договоре и реализована, то Украина опять же, скорее всего, сохранилась бы в границах 1991 г., но уже без Крыма и части Донбасса.
Киевский режим под прикрытием Европы: неонацизм как государственная политика
Одной из задач специальной военной операции помимо безусловного обеспечения интересов безопасности России является полный учет прав русских и русскоязычных людей, оказавшихся под ударом украинских националистов, захвативших власть в Киеве. Не только в Крыму, Донбассе и Новороссии, но и на территории Украины, где при молчаливом одобрении Запада действуют законы, тотально запрещающие русский язык во всех сферах – в образовании, СМИ, культуре, в быту, – а также запрещающие каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Эти законы начали приниматься задолго до специальной военной операции – с 2017 г.
Параллельно законодательно закреплялось поощрение нацистской идеологии и практики. Апофеозом нацификации Украины стало коленопреклонение Зеленского и прочих деятелей его режима перед прахом гитлеровских пособников, который с королевскими почестями перевезли из Европы для перезахоронения в Киеве. При этом из таких сатанинских могил собираются создать «пантеон героев Украины» на территории священной для всех православных Киево-Печерской лавры. Печально, что наши бывшие союзники по антигитлеровской коалиции смотрят сквозь пальцы на подобное глумление над памятью жертв нацизма.
Запад, и прежде всего Евросоюз, любит рассуждать о правах человека. Однако в отношении киевского режима мы не слышим этого словосочетания. Россия настаивает на неукоснительном соблюдении ст. 1 Устава ООН, которая требует от всех уважать права человека и основные свободы без различия расы, пола, языка и религии. Когда мы обращаем внимание на неприемлемость запрета русского языка и УПЦ, нам в лучшем случае говорят, что, когда будет комплексное урегулирование, учтут и этот аспект «в пакете». Но требования Устава ООН не могут быть предметом торга, они должны безусловно, без всяких увязок выполняться. И те, кто пестует киевский режим, обязаны это обеспечить.
На деле, однако, Урсула фон дер Ляйен, другие деятели в Брюсселе и других европейских столицах с пафосом заявляют, что Украина движется в Евросоюз и нужно продолжать ее поддерживать деньгами и оружием, потому что «Украина отстаивает европейские ценности». Это означает, что расизм, гонения на церковь, героизация нацизма являются теми самыми ценностями, на которых сегодня зиждется Европейский союз. Президент Финляндии Александр Стубб недавно сделал ностальгическое признание: «Сейчас мы учимся у Украины больше, чем Украина учится у нас».
Нигде в мире, кроме Украины, не запрещен целый язык. Не говоря уже о том, что это один из официальных языков ООН. Вы можете говорить на арабском и фарси в Израиле, на иврите – в любой арабской стране и в Иране, где есть еврейская община со своими синагогами. Даже в Ирландии вы можете говорить по-английски. А вот на Украине русский запрещен, и, как мы понимаем, членов ЕС и НАТО это полностью устраивает. Они даже берут с Зеленского пример – как это делают страны Прибалтики.
Хотел бы обратить особое внимание на принятую консенсусом Генассамблеи ООН Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН. В документе, одобренном в 1970 г. после десятилетия консультаций, закреплено, что принципы суверенитета и территориальной целостности применимы к тем государствам, которые соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов и в силу этого имеют правительство, представляющее весь народ, проживающий на данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи. Очевидно, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил «террористами», «нелюдями» и «существами».
Современный этап: контакты с администрацией Трампа и деструктивная роль Европы
После возвращения в Белый дом Дональда Трампа вновь появились проблески надежды на дипломатическое урегулирование. Президент США энергично взялся за украинское досье, предпринял попытки вникнуть в ситуацию, разобраться в первопричинах кризиса.
На российско-американском саммите на Аляске в августе 2025 г. президент России Путин принял содержавшие определенные компромиссы предложения Вашингтона. О достижении принципиального согласия было четко объявлено на совместной пресс-конференции лидеров России и США в Анкоридже, а также в сделанных в последующие дни заявлениях Трампа. В частности, как сказал президент США, все согласны, что надо добиваться не соглашения о прекращении огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной, которое надежно положит конец войне.
Всполошившаяся Европа бросилась отговаривать президента США от его же собственной инициативы (так же, как Джонсон заставил украинцев отозвать их собственные предложения в Стамбуле). В Вашингтон немедленно направился европейский «десант», было сделано все, чтобы дальнейшая работа по практической реализации договоренностей Анкориджа застопорилась. В результате летом 2026 г. на саммите «семерки» в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре Макрон и другие западные лидеры гордо заявили, что они «похоронили Анкоридж» и теперь, мол, Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины. Ценим усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые, несмотря на выходки европейских столиц, стремятся помочь установлению мира. В ходе трехсторонних контактов с американцами и украинцами 10–11 ноября этого года в Абу-Даби были достигнуты важные договоренности в гуманитарной сфере, прежде всего по обмену военнопленными и гражданскими лицами. Мы предложили украинцам осуществить еще одну гуманитарную акцию – на этот раз в Константиновке (ДНР) по примеру эвакуации гражданского населения из Алешек в Херсонской области.
Повторюсь: Россия – и это неоднократно подтверждал президент России Путин – готова к переговорам для достижения устойчивого справедливого мира. Задачи, которые должны быть решены для выхода к этой цели, были обобщены в программном выступлении главы государства в июне 2024 г. Однако, наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Очевидно, что перемирие, на котором ультимативно настаивают члены ЕС и НАТО, с отсрочкой решения всех остальных вопросов будет означать лишь передышку для восполнения истощенных военных арсеналов киевского режима, который от безысходности уже давно перешел к откровенно террористическим методам.
Еще о двусмысленном «вкладе» Европы в мирные усилия
Сейчас европейцы настойчиво просятся за стол переговоров, пытаются заскочить в последний вагон уходящего поезда. Но для этого им нужно определиться с позицией, объяснить, какие цели они перед собой ставят. Если речь идет о продолжении публично декларируемого курса на безоглядную поддержку киевских неонацистов, на подрыв начавшегося по инициативе администрации Трампа переговорного процесса, то такая «мегафонная дипломатия» свидетельствует лишь о том, что европейцы хотят и далее повышать ставки в конфликте.
Чего стоят принятые прямо накануне переговорного раунда в Абу-Даби решения так называемой коалиции желающих об учениях некоего контингента «многонациональных сил для Украины» с 9 по 22 ноября, а также решение Совета ЕС о размещении непосредственно на территории Украины части персонала действующей миссии ЕС по военному содействию. Очевидно, что официальное присутствие на Украине регулярных сил натовцев кратно повысит риски прямого боестолкновения альянса с Россией.
В Европе открыто прогнозируют, а то и планируют вооруженный конфликт с нашей страной на горизонте 3–5 лет. Закрепляют в доктринальных документах квалификацию России в качестве «основной, прямой и долгосрочной угрозы». Продолжается ускоренная милитаризация: в ряде стран возвращается воинская повинность, под военные нужды адаптируется транспортная инфраструктура, идет работа по созданию коридоров «военной мобильности» и строительству фортификационных сооружений на «восточном» фланге.
Вспоминается и печально известное заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости «вновь» сделать германскую сухопутную армию сильнейшей в Европе. Видимо, хочется еще раз попробовать.
Генсек НАТО Марк Рютте, выступая 23 ноября на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Берлине, заявил, что страны НАТО должны готовить все общество «к войне». Это полное безумие. Президент России Путин неоднократно подчеркивал: мы никому не угрожаем, ни на кого нападать не собираемся. Но на прямую агрессию будем отвечать. И тогда война будет другой – очень короткой.
Примечательно, что в ЕС продолжают настаивать на исключении России из процессов формирования системы региональной безопасности. По мнению главы евродипломатии Каи Каллас, «европейская архитектура безопасности» уже существует – это НАТО и ЕС, задача в том, чтобы интегрировать в эту «архитектуру» Украину, а также не допустить учета интересов российской стороны. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль высказался еще откровеннее: «Мы должны признать, что в Европе будут мир и стабильность только против России, а не с Россией». И эти люди рвутся за стол переговоров? Лучше бы занялись своими внутренними проблемами.
Оголтелая русофобия дорого обходится европейским налогоплательщикам. Весьма показательны объемы потерь Евросоюза в связи с линией на отказ от закупок российских энергоносителей. По статистике ЕС, только в 2022 г. расходы его членов на энергоимпорт составили рекордные 604 млрд евро, что почти в 4 раза больше, чем в 2020 г. По заявлению фон дер Ляйен, с начала 2026 г. Евросоюз переплатил за ископаемое топливо 127 млрд евро.
Из-за увеличения военных бюджетов, перевода экономики на военные рельсы, накачки деньгами коррумпированного киевского режима урезаются расходы на социальную сферу, здравоохранение, образование. Санкции привели к росту цен на базовые товары и услуги, увеличению безработицы, падению материального достатка во многих странах. Продолжается повальное закрытие производств и их отток в третьи страны, прежде всего в химической, сталелитейной, автомобильной отраслях. ФРГ, по признанию западных аналитиков, утратила статус «индустриальной сверхдержавы». Европейские стратеги наказывают самих себя, а точнее, своих граждан.
Вместо заключения
С учетом всех упомянутых факторов мы и хотим внести ясность в вопрос о том, с какими позициями на этот раз европейцы просятся на переговоры, извлекли ли они уроки из вреда своей украинской политики последних десятилетий. Готовы принять их представителей в Москве для консультаций.
От диалога – базового элемента дипломатии – мы не отказываемся, но он должен быть профессиональным, нацеленным на устойчивое урегулирование украинской ситуации путем искоренения первопричин кризиса. Безопасность России на западных рубежах, права русских и русскоязычных людей должны быть надежно обеспечены, а угроза, исходящая от киевского режима и его западных кураторов, – устранена.
Чем раньше это наконец осознают в Европе, тем будет лучше.