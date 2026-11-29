Более 20 человек были эвакуированы из-за пожара в посольстве Турции в Москве
Более 20 человек эвакуировали из посольства Турции в России из-за пожара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В 7-м Ростовском переулке в Москве в здании посольства Турции произошло возгорание личных вещей», – сказал собеседник агентства.
Возгорание произошло на втором этаже помещения, в котором проживают сотрудники дипведомства. Площадь возгорания составила 1 кв. м. На данный момент оно ликвидировано. Информации о пострадавших нет.
20 ноября в вентиляционной системе административного здания в центре Москвы на улице Льва Толстого произошел пожар. Была проведена эвакуация людей. Пострадавших нет.