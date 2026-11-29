Новак: ОПЕК+ утвердит максимальные уровни добычи нефти в июне
ОПЕК+ планирует утвердить максимальные уровни добычи нефти для стран-участниц на министерской встрече, которая состоится в июне 2027 г. Об этом в интервью ИС «Вести» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«В 2027 г. определить максимальные квоты для всех стран», – сказал он.
Новак добавил, что до июня следующего года планируется провести ряд дополнительных консультаций с привлеченными экспертами. Он отметил, что на заседании участники рассмотрели ход работы по анализу максимальных производственных мощностей, которая началась в 2025 г.
Вице-премьер также сообщил, что в конце января – начале февраля 2027 г. пройдет следующее заседание министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+. Сегодня в ходе заседания участники подтвердили полномочия комитета министров, в который входят 11 стран.
29 ноября представители ОПЕК+ провели онлайн-встречу. Участники рассмотрели возможность продления нынешних квот на январь. Кроме того, на встрече планировалось учесть результаты внешней оценки максимальных добычных возможностей каждой страны.
В тот же день Новак заявил, что семь стран ОПЕК+ больше не будут проводить отдельные встречи для обсуждения объемов добычи нефти. При этом работа будет продолжена в формате министерских встреч.