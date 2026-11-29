Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у Манхэттен-Бич в США
В США произошло землетрясение магнитудой 5,0 с эпицентром в районе Манхэттен-Бич, оно ощущалось в большей части Южной Калифорнии. К вечеру сейсмологи насчитали более 90 афтершоков, сообщает ABC7.
Сейсмологическая лаборатория Калтеха предупредила, что в ближайшие дни ожидаются новые землетрясения. Большинство из них будут слабее, но могут произойти и более сильные толчки, способные нанести ущерб, особенно вблизи эпицентра.
Пожарная служба Лос-Анджелеса перешла в «режим землетрясения» и направила персонал из 106 пожарных станций для проверки инфраструктуры на предмет возможных повреждений. По данным ведомства, в городе Лос-Анджелес ущерба и пострадавших не зафиксировано.
Система ShakeAlert была активирована для афтершоков; оповещения на мобильные телефоны направлялись при афтершоке магнитудой 4,6. Всем, кто ощутил толчки или получил оповещение, рекомендовано заполнить отчет на сайте Геологической службы США.