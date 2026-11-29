АТОР: российские туристы не жаловались из-за землетрясения на Камчатке
Российские туристы пока не жаловались на землетрясение на Камчатке, пострадавших среди них нет, сообщили «РИА Новости» в АТОР.
28 ноября в 01:15 по местному времени (16:15 мск) на Камчатском полуострове было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 189 км в 78 км от Петропавловска-Камчатского.
16 октября на юге Камчатки зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9. По данным регионального филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился в 156 км к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 138 км.