В ночь на 29 ноября российская армия нанесла удары беспилотниками по промышленным предприятиям, объектам логистики, транспорта и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Кременчуге Полтавской области поражены цеха табачной фабрики «JTI Ukraine», где, как утверждается, изготавливались боеприпасы для ВСУ. В Одессе удар пришелся по логистическому центру «Мирс», используемому для хранения и распределения военных грузов.