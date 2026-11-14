Армия России взяла Терсянку в Запорожской области

В ночь на 14 ноября ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В Черниговской области армия России поразила электроподстанцию в населенном пункте Прилуки. На переходе морем под удар попало судно, которое доставляло в порт Одессы военные грузы. В районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были поражены два локомотива. Их использовали для перевозки грузов в интересах ВСУ.