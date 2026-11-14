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Армия России взяла Терсянку в Запорожской области

Антон Потоков

Армия России взяла населенный пункт Терсянка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Село заняли подразделения группировки войск «Восток».

13 ноября Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Котовка в Харьковской области. 11 ноября российские военные заняли населенные пункты Воскресенка в Запорожской области и Шиловка в ДНР.

В ночь на 14 ноября ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также по морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину. В Черниговской области армия России поразила электроподстанцию в населенном пункте Прилуки. На переходе морем под удар попало судно, которое доставляло в порт Одессы военные грузы. В районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области были поражены два локомотива. Их использовали для перевозки грузов в интересах ВСУ.

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