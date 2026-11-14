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Microsoft заявила о восстановлении сервисов после крупного сбоя

Ася Султанова

Microsoft восстановила работу сервисов после масштабного сбоя. Об этом компания сообщила в соцсети X.

«Мы завершили работу по устранению первопричины инцидента и восстановили обслуживание для оставшихся пострадавших клиентов и регионов», – говорится в сообщении.

Ранее в компании отметили, что техническая неполадка не была связана с кибербезопасностью, ИИ или агентами. Причиной инцидента стала проблема, возникшая в ходе более раннего обновления пропускной способности сети и проявившаяся после недавнего изменения сетевой конфигурации.

12 и 13 ноября в работе Microsoft наблюдался масштабный сбой. Неполадки затронули корпоративную почту Outlook и Exchange Online, а также ряд продуктов Microsoft 365, включая Teams, Copilot и SharePoint. Компания связывает неполадки с нарушениями в работе серверной инфраструктуры. Первоначально Microsoft обнаружила повышенную нагрузку на отдельные серверы, из-за чего пользователи сталкивались с ошибками подключения, а затем специалисты установили, что значительная часть серверов неожиданно перестала отвечать на запросы.

13 ноября Sky News сообщил, что сбой в работе Microsoft затронул британский парламент, суды, медицинские учреждения и экстренные службы.

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