Microsoft заявила о восстановлении сервисов после крупного сбоя

12 и 13 ноября в работе Microsoft наблюдался масштабный сбой. Неполадки затронули корпоративную почту Outlook и Exchange Online, а также ряд продуктов Microsoft 365, включая Teams, Copilot и SharePoint. Компания связывает неполадки с нарушениями в работе серверной инфраструктуры. Первоначально Microsoft обнаружила повышенную нагрузку на отдельные серверы, из-за чего пользователи сталкивались с ошибками подключения, а затем специалисты установили, что значительная часть серверов неожиданно перестала отвечать на запросы.