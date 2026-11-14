Дорога надежды и ностальгии: как трасса 66 кормила города и рушила судьбы

И хотя год еще не закончился и выводы делать рано, сильного оттока, судя по всему, не произошло. Во всяком случае, местные предприниматели заявляют о росте выручки в последние месяцы и о том, что в юбилейный год стали больше видеть на трассе не только иностранцев, но и американцев. «Люди, кажется, принимали решение в последнюю минуту», – рассказала в интервью Los Angeles Times владелица местного мотеля.