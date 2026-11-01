Французский подарок, ставший легендой: как появилась статуя Свободы

Французский подарок, ставший легендой: как появилась статуя Свободы140 лет назад в Нью-Йорке открыли один из главных американских символов
28 октября 1886 г. на острове Бедлоу недалеко от Манхэттена была торжественно открыта статуя Свободы – подарок французского народа к столетию независимости США. Как создавался памятник, ставший одним из самых узнаваемых символов Америки, – в материале «Ведомостей».
Французский дар
Идея статуи родилась во Франции в середине 1860-х. Ее автором выступил французский политик, писатель и поэт Эдуар Рене Лефевр де Лабулэ. Его жизнь пришлась на эпоху невероятной политической нестабильности: мыслитель застал смену шести совершенно разных режимов – от жестких диктатур до демократических республик. Поэтому, будучи ярым либералом, Лефевр де Лабулэ горячо приветствовал победу антирабовладельческих сил в гражданской войне в США.
Создателем статуи стал французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди, главной страстью которого была монументальность. После путешествия в Египет, где его потрясли сфинкс и пирамиды, он загорелся сверхзадачей: создавать гигантские памятники, которые останутся в веках и будут транслировать великие идеи. Первое изваяние Бартольди задумал установить в Египте – гигантскую статую женщины с факелом на входе в Суэцкий канал.
Проект назывался «Свет Азии», или «Египет, несущий свет в Азию». Однако правительство страны отказалось от идеи из-за слишком высокой стоимости. Позже скульптор адаптировал скульптуру для США. В 1871 г. Бартольди лично отправился в Нью-Йорк. Едва сойдя с корабля, он приметил крошечный остров Бедлоу и сразу решил, что статуя должна стоять именно там.
От Солнца до Свободы
Главным художественным прообразом выступил легендарный Колосс Родосский. Скульптор сознательно ориентировался на это древнее чудо света, истолковывая его в духе модных тогда культурологических фантазий, изображавших статую в виде гигантского мужчины, стоявшего на огромных постаментах по обе стороны гавани с короной на голове и факелом-маяком в руке. Существовало много вариантов того, что именно держал Колосс, однако главная особенность – лучистая корона – оставалась неизменной. Она напоминала царский атрибут, поскольку памятник олицетворял бога Солнца – Гелиоса.
Почему статуя Свободы изображает женщину? В современном английском к слову liberty применяется местоимение it («оно»), так как у абстрактных понятий нет грамматического рода. Однако существует правило: когда абстракцию одушевляют, ей присваивают род, опираясь на классическую латынь. Поскольку латинское libertas женского рода, то и в английском по отношению к метафорической свободе традиционно использовали местоимение she («она»).
Кроме того, в Древнем Риме существовал культ богини Либертас, которая изображалась в традиционном платье с фригийским колпаком пилеусом – символом освобождения рабов, а иногда – с волшебным жезлом виндиктом, прикосновением которого она превращала подневольного человека в свободного. В храмах Либертас происходил обряд манумиссии – отпущения раба на волю.
Скульптурные изыски
Богиня Либертас часто изображалась с непокрытой головой или диадемой, но никогда не фигурировала на фресках в массивной лучистой короне – это был атрибут Колосса Родосского. Причем ее обычно представляли скорее в виде нимба, чем головного убора. Бартольди воплотил неожиданное и эстетически жесткое решение. Статуя Свободы венчалась именно короной с семью длинными шипами, направленными скорее в стороны и вперед, чем вверх.
Свобода у скульптора получилась не дарующей, а жестко декларирующей. В ее сильно вытянутой вверх правой руке горит факел, а на предплечьи левой руки лежит табличка с краями, характерными для римской табулы ансаты («табличка с ушками»). На ней начертана дата принятия Декларации независимости США – 4 июля 1776 г. Надпись сделана странным смешением английских и латинских букв и цифр, но интуитивно понятна, выглядит максимально торжественно, солидно и фундаментально.
Название статуи было полностью определяющим: «Свобода, озаряющая мир». Богиня попирает ногами разорванные цепи и кандалы, хотя, согласно первоначальному замыслу, должна была держать их обрывки в руке. Интересно, что аллегория свободы на большой печати Франции 1948 г. сильно похожа на творение Бартольди, однако корона там смотрится куда менее агрессивно (смещена на затылок), а обруч изящно скрывает лавровый венец.
Лик статуи мог быть решен в классическом стиле, когда лоб переходит в переносицу без горбинки или впадинки, придавая лицу несколько «воловье» выражение при расслабленных мышцах и некрупных чертах нижней части лица. Но это было не классическое, а неоклассическое решение, когда лицо искажала еле заметная мимика мрачной решимости с совершенно незаметным нахмуриваем бровей при чуть опущенных уголках весьма пышных губ и сильно выдвинутым вперед подбородком при относительно крупных (по-мужски «мясистых») чертах лица. Скульптор старался изобразить женщину без возраста и банально понимаемой миловидности.
Идеал красоты
Скульптурный образ высотой 46 м с небольшим одет в античную римскую тогу и столу, а также обут в классические сандалии. Стола была одеждой исключительно свободных замужних римлянок, обладавших гражданскими правами. Все, включая прическу, идеально соответствовало принятым тогда мнениям о внешнем виде аллегорического образа. За исключением шипованной короны-диадемы, которая до сих пор воспринимается весьма радикальным аксессуаром и напоминает пыточные ошейники средневековья, не дававшие страдальцу приклонить голову для отдыха и сна.
Монумент поражает красотой и сбалансированностью еще и за счет постамента (как и статуя – 46 м с небольшим), выполненного из гранитного камня и бетона по проекту американского архитектора Ричарда Ханта. Внутренний каркас сооружения спроектировал Гюстав Эйфель, который использовал ферменную балочную стальную конструкцию. Она позволяет отлично удерживать весовую и ветровую нагрузку от медных листов внешних обводов статуи, передавая ее через постамент на фундамент и грунт. Опыт силового решения монумента общей высотой 93 м позволил Эйфелю через несколько лет выполнить проект своей знаменитой башни.
От статуи к образу
Статуя Свободы встречает гостей и эмигрантов в Америку со всех континентов. Ее популярность связана не только с эстетическим совершенством, но и с идейным наполнением образа. Благодаря поэтессе Эмме Лазарус монумент, изначально задуманный французами как символ политической свободы и окончания рабства, приобрел новый смысл и стал главным воплощением надежды, гостеприимства и убежища для миллионов иммигрантов и беженцев.
В 1883 г. Лазарус написала сонет «Новый Колосс». Стихотворение создавалось для благотворительного аукциона, целью которого был сбор средств на строительство пьедестала для статуи. Вскоре после открытия в 1886 г. сонет забыли, а сама поэтесса в следующем году скончалась от онкологического заболевания. И лишь в 1903 г., благодаря усилиям ее подруги Джорджины Шайлер, бронзовую доску со строками поэтессы разместили внутри пьедестала.
Эти строки способны вышибить слезу даже из камня. Учитывая множественность переводов, смысловой апофеоз обращения статуи Свободы к Старому Свету можно сформулировать так: «Пусть придут ко мне твои усталые нищие, отчаявшиеся отбросы твоих переполненных нечистотами берегов, которые тоже хотят дышать свободно. Пусть идут ко мне. Я поднимаю факел у Золотых Ворот!»