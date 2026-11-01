Французский подарок, ставший легендой: как появилась статуя Свободы

Монумент поражает красотой и сбалансированностью еще и за счет постамента (как и статуя – 46 м с небольшим), выполненного из гранитного камня и бетона по проекту американского архитектора Ричарда Ханта. Внутренний каркас сооружения спроектировал Гюстав Эйфель, который использовал ферменную балочную стальную конструкцию. Она позволяет отлично удерживать весовую и ветровую нагрузку от медных листов внешних обводов статуи, передавая ее через постамент на фундамент и грунт. Опыт силового решения монумента общей высотой 93 м позволил Эйфелю через несколько лет выполнить проект своей знаменитой башни.