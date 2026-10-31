Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%USBN0,139+2,73%KLVZ1,952+0,41%IMOEX2 510,92-0,08%RTSI981,9-0,08%RGBI112,48+0,19%RGBITR779,73+0,28%
Главная / Экономика /

В Италии предложили ввести 26%-й налог для богатых при смене резидентства

Филипп Иванов
Frederic Christian / Unsplash
Frederic Christian / Unsplash

Правительство Италии представило в парламент проект бюджета на 2027–2029 гг., который включает налог для состоятельных граждан, меняющих налоговое резидентство. Об этом сообщает La Stampa.

Согласно документу, налог в размере 26% будет вычитываться с прироста капитала и других финансовых доходов, накопленных за время проживания в Италии. Мера распространяется на физических лиц, товарищества и некоммерческие организации с финансовыми активами на уровне более 800 000 евро, которые были резидентами Италии как минимум шесть из последних 10 лет.

Цель, как отмечает газета, не допустить, чтобы доходы, полученные в стране, избегали налогообложения в Италии при переезде до продажи активов.

Читайте также:La Repubblica: Италия не поставляет оружие Украине с декабря 2025 года

28 октября премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение отложить отправку 13-го пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 3 ноября. По данным итальянских СМИ, новый пакет помощи уже подготовлен, однако сроки его отправки остаются неизвестными.

В течение последних недель в десятках городов Италии проходили массовые протесты из-за роста стоимости жизни, которые в некоторых случаях перерастали в стычки с полицией. О том, как были организованы акции, смотрите в галерее «Ведомостей».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её