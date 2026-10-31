В Италии предложили ввести 26%-й налог для богатых при смене резидентства
Правительство Италии представило в парламент проект бюджета на 2027–2029 гг., который включает налог для состоятельных граждан, меняющих налоговое резидентство. Об этом сообщает La Stampa.
Согласно документу, налог в размере 26% будет вычитываться с прироста капитала и других финансовых доходов, накопленных за время проживания в Италии. Мера распространяется на физических лиц, товарищества и некоммерческие организации с финансовыми активами на уровне более 800 000 евро, которые были резидентами Италии как минимум шесть из последних 10 лет.
Цель, как отмечает газета, не допустить, чтобы доходы, полученные в стране, избегали налогообложения в Италии при переезде до продажи активов.
28 октября премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла решение отложить отправку 13-го пакета военной помощи Украине в ожидании промежуточных выборов в конгресс США, которые пройдут 3 ноября. По данным итальянских СМИ, новый пакет помощи уже подготовлен, однако сроки его отправки остаются неизвестными.
В течение последних недель в десятках городов Италии проходили массовые протесты из-за роста стоимости жизни, которые в некоторых случаях перерастали в стычки с полицией. О том, как были организованы акции, смотрите в галерее «Ведомостей».