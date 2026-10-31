В Италии предложили ввести 26%-й налог для богатых при смене резидентства

Согласно документу, налог в размере 26% будет вычитываться с прироста капитала и других финансовых доходов, накопленных за время проживания в Италии. Мера распространяется на физических лиц, товарищества и некоммерческие организации с финансовыми активами на уровне более 800 000 евро, которые были резидентами Италии как минимум шесть из последних 10 лет.