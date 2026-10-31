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Французские депутаты поддержали введение налога на интернет-трафик

Компании обяжут платить 5,5 цента за каждый гигабайт, скачанный частными пользователями
Ася Султанова
iStock
iStock

Национальное собрание Франции одобрило поправку о введении налога на «производителей цифровых данных», сообщает Le Figaro. Под действие налога подпадают такие компании, как Netflix, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Google. Решение было принято с минимальным перевесом. Автором инициативы выступил депутат–социалист Лоран Ларди из департамента Буш-дю-Рон.

«Производители данных» должны будут платить 5,5 цента за каждый гигабайт, доставленный частным лицам. Данные об объемах будут передаваться правительству интернет–провайдерами – SFR, Bouygues Télécom, Free и Orange.

Социалисты при помощи нововведения рассчитывают пополнить казну на 10 млрд евро: трафик данных к абонентам, по оценке регулятора Arcep, составляет 200 млрд гигабайт в год. Сторонники поправки также утверждают, что механизм подтолкнет цифровых гигантов к инновациям для сокращения объемов передаваемых данных, а значит, центры обработки данных будут потреблять меньше, что уменьшит их экологический след.

Хотя отправителей данных бесчисленное множество, основная часть налога ляжет на небольшое число игроков: по данным Arcep, пять субъектов концентрируют 50% всего трафика данных во Франции – Netflix, Google, Meta, Amazon и Akamai, пишет издание.

Поправка ранее была отклонена комиссией по финансам: ее генеральный докладчик Филипп Жювен усматривал риск того, что GAFAM (Google, Apple, Facebook (принадлежит Meta), Amazon, Microsoft) переложат бремя налога на рекламодателей. Министр государственных счетов Давид Амьель разделяет это мнение, отмечая, что половина налога – около 5 млрд евро – легла бы не на крупные цифровые компании, а на более мелких поставщиков контента, в том числе французских. 

Как пишет Le Figaro, принятая в полупустом зале, где присутствовало лишь около тридцати депутатов, поправка, однако, может не вступить в силу. Правительство может потребовать второго рассмотрения при большей явке. Текст должен пройти и через сенат, где большинство у правых. В Национальном собрании Франции – 577 депутатов.

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