Французские депутаты поддержали введение налога на интернет-трафик

Поправка ранее была отклонена комиссией по финансам: ее генеральный докладчик Филипп Жювен усматривал риск того, что GAFAM (Google, Apple, Facebook (принадлежит Meta) , Amazon, Microsoft) переложат бремя налога на рекламодателей. Министр государственных счетов Давид Амьель разделяет это мнение, отмечая, что половина налога – около 5 млрд евро – легла бы не на крупные цифровые компании, а на более мелких поставщиков контента, в том числе французских.