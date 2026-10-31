Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи Чернова золотые слитки и монеты

Суд установил, что Чернов с 1994 по 2019 г. тайно владел и управлял компаниями, а от противоправной коммерческой деятельности получал криминальные доходы. Средства шли на покупку недвижимости, премиальных машин, драгоценностей и иных предметов роскоши, которые Чернов оформлял на членов семьи и подконтрольных лиц.