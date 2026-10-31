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Главная / Общество /

Приставы передали в Гохран изъятые у экс-судьи Чернова золотые слитки и монеты

Анна Суслова

Судебные приставы передали в Гохран России более 1000 золотых слитков и монет, изъятых у экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и членов его семьи. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Иск был направлен Генеральной прокуратурой РФ.

24 апреля Октябрьский райсуд Краснодара взыскал в доход государства имущество членов семьи Чернова: жилые и нежилые помещения, банковские счета на общую сумму свыше 22 млн руб., а также 36 кг золота в слитках и монетах.

Суд установил, что Чернов с 1994 по 2019 г. тайно владел и управлял компаниями, а от противоправной коммерческой деятельности получал криминальные доходы. Средства шли на покупку недвижимости, премиальных машин, драгоценностей и иных предметов роскоши, которые Чернов оформлял на членов семьи и подконтрольных лиц.

Осенью 2025 г. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) приняла решение об отставке Чернова. Сообщалось, что сам он может находиться за пределами России.

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