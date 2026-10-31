«Аэрофлот» корректирует расписание вылетов самолетов в аэропорту «Шереметьево»

«Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений. Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов», – говорится в сообщении «Аэрофлота».