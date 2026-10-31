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«Аэрофлот» корректирует расписание вылетов самолетов в аэропорту «Шереметьево»

Анна Суслова

«Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание вылетов самолетов путем переноса их времени вылета и отмены некоторых рейсов из-за временных ограничений полетов воздушных судов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Часть рейсов направлена на запасные аэродромы. Перелет данных рейсов будет осуществлен после снятия ограничений. Возможен дополнительный перенос времени вылета с запасных аэродромов в случае необходимости предоставления отдыха экипажу с целью не превышения норматива рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов», – говорится в сообщении «Аэрофлота».

Компания призвала граждан проверять расписания рейсов на сайте «Аэрофлота». Его можно посмотреть на сайте компании в разделе «Управление бронированием».

В «Аэрофлоте» отметили, что в усиленном режиме работают наземные службы и авиакомпании. Также во время ожидания рейсов пассажирам будет предоставлено необходимое обслуживание.

31 октября в 11:27 мск Росавиация сообщила, что в аэропорту «Шереметьево» были введены ограничения полетов воздушных судов. Данная мера необходима для обеспечения выпуска и приема самолетов. В 12:12 мск временные ограничения также введены в аэропорту «Калуга» (Грабцево). Утром временные ограничения были введены в аэропортах Екатеринбурга («Кольцово») и Перми («Большое Савино»).

В ночь с 30 на 31 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 433 украинских беспилотника над регионами России. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили два дрона, направлявшихся в сторону Москвы.

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