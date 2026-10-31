Навроцкий созвал срочное совещание из-за ситуации вокруг Конституционного суда
Президент Польши Кароль Навроцкий объявил о созыве экстренного совещания с представителями всех политических сил и парламентариями на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного суда страны. Обращение главы государства зачитали участникам акции у здания судебной инстанции.
«Я созываю срочное совещание с участием всех политических сил и парламентариев с целью возвращения конституционного порядка», – говорится в заявлении президента (цитата по «РИА Новости»).
Навроцкий также потребовал вывести сотрудников правоохранительных органов с территории суда. Он назвал их «силами принуждения, направленных на место правительством».
Конституционный кризис в Польше зародился с середины октября. Причиной разногласий стало избрание сеймом Мачея Берека судьей конституционного трибунала. Навроцкий, находящийся в оппозиции к правительству и парламенту, отказался принимать у него присягу.
30 октября конфликт обострился из-за спора о руководстве судебным органом. Вице-председатель конституционного трибунала Бартоломей Соханьский заявил о государственном перевороте в стране.
По словам Соханьского, судья трибунала Анна Корвин-Пиотровская по телефону уведомила его об отстранении от работы. Он также сообщил, что не может попасть в здание суда, на территории которого находятся полицейские в экипировке для подавления беспорядков.
Согласно опубликованной Rzeczpospolita информации, 30 октября Корвин-Пиотровская подписала два постановления о приостановлении на месяц полномочий четырех судей трибунала, включая его председателя. После этого она объявила, что принимает руководство судебным органом на себя, сославшись на положения закона.