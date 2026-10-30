Путин провел переговоры с председателем совета министров Того
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе на полях саммита «Россия – Африка». Об этом сообщает Кремль.
«Развивается и торгово-экономическая кооперация. Товарооборот в 2025 г. составил $852 млн. В этом году приступила к работе межправкомиссия. Рассчитываем придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе в энергетике, транспортно-логистической сфере, в геологоразведке, сельском хозяйстве», – сказал Путин.
Он отметил, что страны уделяют внимание и гуманитарным вопросам. По словам российского лидера, в вузах РФ учится 440 тоголезцев, а 900 граждан Того уже получили российское образование. Путин добавил, что в столице Того Ломе прорабатывается открытие двух «Русских домов» под эгидой Центра народной дипломатии. Он также поблагодарил Того за поддержку российских инициатив в ООН и на других международных площадках.
В свою очередь, Гнассингбе поблагодарил Путина за успешную организацию третьего саммита «Россия – Африка».
30 октября Путин провел встречу с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки. В ходе беседы Путин отметил, что Россия помнит и высоко ценит имя первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы.
В тот же день состоялись переговоры российского лидера с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. В ходе переговоров Путин отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.