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Путин провел переговоры с председателем совета министров Того

Анна Суслова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе на полях саммита «Россия – Африка». Об этом сообщает Кремль.

«Развивается и торгово-экономическая кооперация. Товарооборот в 2025 г. составил $852 млн. В этом году приступила к работе межправкомиссия. Рассчитываем придать новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству, в том числе в энергетике, транспортно-логистической сфере, в геологоразведке, сельском хозяйстве», – сказал Путин.

Он отметил, что страны уделяют внимание и гуманитарным вопросам. По словам российского лидера, в вузах РФ учится 440 тоголезцев, а 900 граждан Того уже получили российское образование. Путин добавил, что в столице Того Ломе прорабатывается открытие двух «Русских домов» под эгидой Центра народной дипломатии. Он также поблагодарил Того за поддержку российских инициатив в ООН и на других международных площадках.

В свою очередь, Гнассингбе поблагодарил Путина за успешную организацию третьего саммита «Россия – Африка».

30 октября Путин провел встречу с президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и вопросы международной повестки. В ходе беседы Путин отметил, что Россия помнит и высоко ценит имя первого премьер-министра ДР Конго Патриса Лумумбы.

В тот же день состоялись переговоры российского лидера с президентом Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостеном Арканжем Туадерой. В ходе переговоров Путин отметил значительный потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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