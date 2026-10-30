Путин провел переговоры с председателем совета министров Того

Он отметил, что страны уделяют внимание и гуманитарным вопросам. По словам российского лидера, в вузах РФ учится 440 тоголезцев, а 900 граждан Того уже получили российское образование. Путин добавил, что в столице Того Ломе прорабатывается открытие двух «Русских домов» под эгидой Центра народной дипломатии. Он также поблагодарил Того за поддержку российских инициатив в ООН и на других международных площадках.