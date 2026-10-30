Путин провел переговоры с лидером Южного Судана

Президент России подчеркнул, что Москва и Джуба продолжают прорабатывать возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого пока раскрыт не полностью. При этом глава государства выразил удовлетворение взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе в ООН, отметив близость позиций Москвы и Джубы по ключевым вопросам.