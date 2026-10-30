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Путин провел переговоры с лидером Южного Судана

Татьяна Мозолевская
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Южного Судана Салвой Кииром в Москве на полях третьего саммита «Россия – Африка». Об этом сообщил Кремль.

В ходе встречи Путин отметил дружественный характер отношений между двумя странами и напомнил, что в 2026 г. исполнилось 15 лет со дня установления дипломатических отношений.

Российский лидер также напомнил о переговорах с Кииром в сентябре 2023 г., по итогам которых стороны договорились об открытии российского посольства в Джубе. В январе российский посол уже вручил президенту Южного Судана верительные грамоты.

Президент России подчеркнул, что Москва и Джуба продолжают прорабатывать возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, потенциал которого пока раскрыт не полностью. При этом глава государства выразил удовлетворение взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе в ООН, отметив близость позиций Москвы и Джубы по ключевым вопросам.

Кроме того, Россия намерена продолжить подготовку специалистов для Южного Судана. Путин сообщил, что на 2026–2027 учебный год квота на обучение граждан республики в российских образовательных учреждениях увеличена до 40 человек.

Путин добавил, что нынешняя встреча предоставляет возможность обсудить основные направления двустороннего сотрудничества и актуальные вопросы международной повестки.

30 октября Путин провел встречу с президентом переходного периода Мали Ассими Гоиту в Кремле. Он поблагодарил коллегу за популяризацию русского языка в стране.

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