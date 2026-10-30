Число IT-преступлений в России сократилось почти на 32% за девять месяцев
Количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в России за январь – сентябрь 2026 г. снизилось на 31,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число тяжких и особо тяжких преступлений этой категории сократилось на 34,8%, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
По данным ведомства, число дистанционных краж уменьшилось на 19,5%, дистанционных мошенничеств – на 28,9%, а преступлений в сфере компьютерной информации – на 38,7%.
Всего за девять месяцев 2026 г. количество зарегистрированных преступлений в России снизилось на 16,3%. При этом число тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 21,7%.
6 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о снижении числа киберпреступлений почти на треть за восемь месяцев 2026 г. По его словам, для противодействия наиболее распространенным видам таких преступлений по поручению президента были приняты поправки в законодательство.
17 сентября МВД отчиталось о сокращении IT-преступлений на 32% за январь – август. Тогда число дистанционных краж снизилось на 19,7%, IT-мошенничеств – на 29%, а преступлений в сфере компьютерной безопасности – на 40,4%.
16 октября в столичном управлении МВД сообщили, что ущерб от дистанционных хищений в Москве за девять месяцев достиг 33 млрд руб. Из них удалось возместить 11 млрд руб. При этом доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных в столице снизилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г.