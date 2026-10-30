Число IT-преступлений в России сократилось почти на 32% за девять месяцев

16 октября в столичном управлении МВД сообщили, что ущерб от дистанционных хищений в Москве за девять месяцев достиг 33 млрд руб. Из них удалось возместить 11 млрд руб. При этом доля таких преступлений в общем числе зарегистрированных в столице снизилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г.