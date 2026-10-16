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Главная / Общество /

МВД: ущерб от дистанционных хищений в Москве превысил 30 млрд рублей

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

За девять месяцев 2026 г. ущерб от дистанционных хищений в Москве составил 33 млрд руб. Об этом сообщил начальник профильного отдела ГСУ ГУ МВД России по Москве Эдуард Киреев на круглом столе, организованном Роскомнадзором.

«Возмещено 11 млрд руб., в том числе путем наложения ареста на имущество в размере 8 млрд руб.», – заявил Киреев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, доля дистанционных хищений среди преступлений в столице снизилась с 50% в 2024 г. до 26,4% в 2026 г. Раскрываемость таких преступлений за тот же период выросла с 10 до 30%. В МВД связывают эти изменения с взаимодействием полиции с банками и операторами связи.

Сократилось и число уголовных дел о сделках с недвижимостью, на которые потерпевших вынудили пойти мошенники. Если в 2025 г. возбудили 80 таких дел, то за девять месяцев 2026 г. их число составило 22, что на 70% меньше, уточнил Киреев.

17 сентября МВД России сообщило, что количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий в январе – августе 2026 г., уменьшилось на 32% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Число преступлений в сфере компьютерной безопасности сократилось на 40,4%, количество дистанционных краж – на 19,7 %, IТ-мошенничеств – на 29%.

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