Число киберпреступлений за восемь месяцев снизилось на треть
Количество киберпреступлений в России за восемь месяцев 2026 г. снизилось почти на треть. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения».
По словам главы правительства, речь идет о распространенных видах киберпреступлений. Для борьбы с ними по поручению президента были подготовлены и приняты поправки в законодательство.
17 сентября МВД России сообщали, что количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий в январе – августе 2026 г., уменьшилось на 32% по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года. Количество преступлений в сфере компьютерной безопасности сократилось на 40,4 %, количество дистанционных краж – на 19,7 %, IТ-мошенничеств – на 29 %.
Минцифры со ссылкой на данные МВД сообщало, что количество киберпреступлений в первом полугодии 2026 г. сократилось на 30% – до 252 900 против 371 400 в первом полугодии 2025 г.
В марте президент России Владимир Путин заявил, что в результате принятия мер информационно-предупредительного характера количество киберпреступлений, в том числе против пенсионеров, сократилось в 2025 г. Он добавил, что МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями и активизировать возмещение ущерба потерпевшим от мошенников.