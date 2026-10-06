Число киберпреступлений за восемь месяцев снизилось на треть

В марте президент России Владимир Путин заявил, что в результате принятия мер информационно-предупредительного характера количество киберпреступлений, в том числе против пенсионеров, сократилось в 2025 г. Он добавил, что МВД следует уделять серьезное внимание борьбе с киберпреступлениями и активизировать возмещение ущерба потерпевшим от мошенников.