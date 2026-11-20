Основанием для введения временных ограничений в отношении Каца является п. «д» ч. 2 ст 207.3 (фейки о Вооруженных силах (ВС) России) и ч. 2 ст. 330.1 (нарушение порядка деятельности иноагента, ранее привлекавшегося к административной ответственности) УК РФ. В отношении Соболь санкции были применены из-за незаконного проникновения в жилище (ч. 2 ст. 139 УК РФ) и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или его угрозу (ч. 1 ст. 236 УК РФ), в отношении Лазаревой – за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).