Согласно плану городских властей, заключенных переведут в четыре новые тюрьмы, расположенные в Бронксе, Куинсе, Бруклине и Манхэттене. Первое учреждение планируется открыть в Бруклине в 2029 г., еще два – в 2031 г., а последнее – в 2032 г.