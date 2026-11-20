В Нью-Йорке к 2032 году закроют тюремный комплекс Райкерс-Айленд
Один из крупнейших в мире тюремных комплексов – Райкерс-Айленд – в Нью-Йорке будет закрыт к 2032 г. Такие планы обнародовал мэр города Зохран Мамдани, сообщил ABC News.
Согласно плану городских властей, заключенных переведут в четыре новые тюрьмы, расположенные в Бронксе, Куинсе, Бруклине и Манхэттене. Первое учреждение планируется открыть в Бруклине в 2029 г., еще два – в 2031 г., а последнее – в 2032 г.
Для реализации проекта администрация Мамдани намерена сократить численность заключенных с более чем 6500 до примерно 4500 человек. В частности, власти предлагают расширить программы освобождения под надзор, социальную помощь и меры по предотвращению повторных преступлений, а также ускорить рассмотрение судебных дел.
«Пришло время наконец закрыть Райкерс-Айленд. На протяжении десятилетий жители Нью-Йорка требовали безопасной и гуманной исправительной системы», – заявил мэр.
Изначально городской совет Нью-Йорка одобрил закрытие комплекса еще в 2019 г. Согласно действующему законодательству, Райкерс-Айленд должен прекратить работу к 2027 г., но власти практически наверняка не успеют выполнить это требование.
Тюремный комплекс действует с 1930-х гг. и неоднократно подвергался критике из-за насилия, переполненности и ненадлежащих условий содержания. Ранее федеральный судья назначил внешнего управляющего для проведения реформ, назвав ситуацию в учреждении «ненормальной и неприемлемой».