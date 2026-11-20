В Севастополе возобновят продажу билетов на автобусы через Крымский мост
Автовокзал Севастополя с 21 ноября возобновит продажу билетов на автобусные рейсы через Крымский мост. Для пассажиров будет действовать временная схема движения с пересадкой на электричку, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, пассажиры смогут приобрести билет из Севастополя до конечного пункта назначения. В Керчи им потребуется пересесть на пригородный поезд до Тамани, после чего продолжить поездку на автобусе в рамках первоначального билета.
При этом проезд на электричке необходимо оплачивать отдельно. Билеты на автобусные рейсы будут продаваться в кассах автовокзала и онлайн. Маршруты, не проходящие через Крымский мост, продолжат работать в штатном режиме.
20 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти рассматривают два варианта восстановления Крымского моста. По его словам, повреждены основная балка арочного пролета и сама арка. Сроки ремонта определят после подготовки проектных решений.
19 ноября вице-премьер Андрей Никитин объявил о возобновлении движения по одному пути железнодорожной части моста. Специалисты приступили к организации пассажирских перевозок и возвращению поездов в график после очередной атаки беспилотников.
18 ноября минтранс Крыма сообщил о возобновлении с 19 ноября автобусных перевозок из Крыма в российские регионы и Минск. Для пассажиров предусмотрели пересадку на пригородные поезда между Керчью и Таманью.