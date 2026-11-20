Хуснуллин рассказал о двух вариантах восстановления Крымского мостаПовреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка
Сейчас есть два варианта восстановления Крымского моста, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.
«Считают сейчас проектировщики. Все варианты решения этой проблемы есть. Есть два варианта восстановления, но все необходимые работы мы уже производим», – сказал он.
Подробности этих вариантов он не раскрыл. На данный момент известно, что повреждены основная балка пролета арочного моста и сама арка. Точные сроки будут известны позже, как будут готовы проектные решения, добавил он.
Накануне Хуснуллин заявил, что часть конструкций моста могут запустить в течение одного-двух месяцев.
За последнюю неделю украинские силы атаковали Крымский мост три раза – 16, 17 и 19 ноября. Движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.