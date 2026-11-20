Путин наградил патриарха Кирилла
Президент России Владимир Путин наградил патриарха Московского и всея Руси Кирилла государственной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Об этом говорится в указе российского лидера на сайте опубликования правовых актов. Сегодня глава Русской православной церкви (РПЦ) празднует свое 80-летие.
В ходе интервью ТАСС к своему юбилею патриарх Кирилл рассказал, что главным разочарованием для него является то, что свобода от внешних запретов не избавила людей от ненависти и равнодушия. Он напомнил мысль философа Николая Бердяева о том, что понимание свободы исключительно как права на произвольные действия способно привести к новому рабству. Подлинная свобода, по его словам, предполагает прежде всего долг перед Богом.
Также глава РПЦ заявил, что государство должно уметь защищать себя от угроз, связанных с бесконтрольной миграцией. Он подчеркнул, что опасность для общества и государства возникает, если внутри этнических групп формируются организации, участники которых воспитываются в презрении к России и русскому народу.
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 г. в Ленинграде. В 1969 г. принял монашеский постриг. С 1989 по 2009 г. возглавлял Отдел внешних церковных связей Московского патриархата. В январе 2009 г. был избран патриархом Московским и всея Руси, а 1 февраля состоялась его интронизация.