Медведев назвал безумной идею членства Украины в НАТО в обмен на территории
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безумной идею о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории, которые Киев мог бы передать России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, возможное присоединение Украины к НАТО стало одной из причин конфликта, а сам альянс остается враждебным России блоком.
При этом он допустил иной вариант, если под возвращаемыми территориями подразумевается вся Украина за исключением Галиции. В таком случае Львов, исторически также называвшийся Лембергом, мог бы стать предметом интереса Польши и других стран, добавил зампред Совбеза.
20 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для Москвы неприемлемы «креативные решения» по участию Украины в НАТО. До этого Рябков говорил о неприемлемости полноценного членства Украины в НАТО.
Накануне The Wall Street Journal писала, что посланник президента США Джаред Кушнер выдвигал идею предоставить Украине членство в НАТО в обмен на уступку территорий в Донбассе России. Альтернативой этому, утверждала газета, Кушнер предлагал заморозку конфликта по линии фронта и гарантии Киеву по аналогии с пятой статьей НАТО.
15 ноября президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что в НАТО есть место для Украины и страна имеет на это право. По его словам, цель Парижа – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжать вместе со всеми укреплять общую систему безопасности для Европы.